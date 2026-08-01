Miroir d’eau, miroir de soi Saint-Clément
dimanche 9 août 2026 · Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Clément
Miroir d’eau, miroir de soi
Plan d’eau de Saint-Clément Saint-Clément Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09 12:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Rejoignez l’atelier Miroir d’eau, miroir de soi ce dimanche 9 août au Plan d’eau de St Clément (03). De 10h30 à 12h30, participez à une séance d’écriture guidée à prix libre dans un cadre naturel inspirant.
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Plan d’eau de Saint-Clément Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 30 52 69 millefeuillesecriture@gmail.com
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English :
Join the workshop %AB Mirror of Water, Mirror of Self %BB this Sunday, August 9, at the Plan d’eau de St Clément (03). From 10:30 a.m. to 12:30 p.m., take part in a guided writing session—pay what you can—in an inspiring natural setting.
L’événement Miroir d’eau, miroir de soi Saint-Clément a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations