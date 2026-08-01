Les Artisans du mieux-être Plan d’eau St-Clément Saint-Clément

Informations pratiques

Saint-Clément

Les Artisans du mieux-être

Plan d’eau St-Clément Au plan d’eau Saint-Clément Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20€ par séance de 30 minutes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

La 2ème édition des Artisans du Mieux-Être se tiendra le samedi 8 août 2026 au plan d’eau de Saint-Clément.



Cet événement propose une journée dédiée au bien-être avec des soins de 30 minutes à 20 € , (shiatsu, réflexologie, magnétisme, hypnose, etc.)

.

Plan d’eau St-Clément Au plan d’eau Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 75 22 65 lesmainsdelaurielle03bien.etre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2nd edition of “Artisans du Mieux-Être” will be held on Saturday, August 8, 2026, at the Saint-Clément lake.



This event offers a day dedicated to wellness, featuring 30-minute treatments for 20 ? (shiatsu, reflexology, magnetism, hypnosis, etc.).

L’événement Les Artisans du mieux-être Saint-Clément a été mis à jour le 2026-07-29 par Vichy Destinations