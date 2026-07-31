AGENDA · Saint-Clément
Univers fantaisiste La Tour du Moulin Saint-Clément
dimanche 6 septembre 2026 · La Tour du Moulin · Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Clément
Univers fantaisiste
La Tour du Moulin 2, rue du Moulin Saint-Clément Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-06
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-06
Une exposition de dessins et illustrations en encre de chine.
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La Tour du Moulin 2, rue du Moulin Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes leo.vanhengel@orange.fr
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English :
An exhibition of drawings and illustrations in India ink.
L’événement Univers fantaisiste Saint-Clément a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations
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