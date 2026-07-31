Univers fantaisiste La Tour du Moulin Saint-Clément

dimanche 6 septembre 2026 · La Tour du Moulin · Saint-Clément

Informations pratiques

Saint-Clément

Univers fantaisiste

La Tour du Moulin 2, rue du Moulin Saint-Clément Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-06

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-06

Une exposition de dessins et illustrations en encre de chine.

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La Tour du Moulin 2, rue du Moulin Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes leo.vanhengel@orange.fr

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English :

An exhibition of drawings and illustrations in India ink.

L’événement Univers fantaisiste Saint-Clément a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations