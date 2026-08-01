Soirée Concert, Expo & Dégustation au Domaine de Trépaloup Rue du Moulin d’Huile Saint-Clément
mercredi 5 août 2026 · Rue du Moulin d'Huile · Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Clément
Soirée Concert, Expo & Dégustation au Domaine de Trépaloup
Rue du Moulin d’Huile Domaine de Trépaloup Saint-Clément Gard
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Une soirée entre dégustation des vins du Domaine de Trépaloup, repas Africain, expo des œuvres de MAJ et concert Live de Suzanne Bossa qui nous invite à voyager parmi les plus belles mélodies de Bossa Nova et de Samba Brésiliennes.
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Rue du Moulin d’Huile Domaine de Trépaloup Saint-Clément 30260 Gard Occitanie +33 6 87 40 37 52 trepaloup@gmail.com
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English :
An evening featuring a wine tasting from Domaine de Trépaloup, an African dinner, an exhibition of MAJ’s artwork, and a live concert by Suzanne Bossa, who invites us on a journey through the most beautiful melodies of Brazilian bossa nova and samba.
L’événement Soirée Concert, Expo & Dégustation au Domaine de Trépaloup Saint-Clément a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays de Sommières
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