Châteaulin

Cirque Franco Italien

Rocade de Quimill Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Le cirque Franco Italien installera son chapiteau au parking Terre Pierre à Châteaulin, en face de l’espace Coatigrac’h (121 rocade de Quimill), du 1er au 3 mai 2026.

Les représentations auront lieu aux dates et horaires suivants

Vendredi 1er mai à 16h

Samedi 2 mai à 16h

Dimanche 3 mai à 10h30

Au programme, un spectacle familial d’environ deux heures réunissant de nombreux numéros Enzo au rola rola, Jordan aux sangles acrobatiques, la mini cavalerie de John Beautour, les clowns de la Beautour Family, les numéros exotiques avec chameaux et dromadaires présentés par Tiffanie, les facéties d’Enzotti, les lamas du Franco Italien, Zéphyr le cheval Welsh, los Miguel et leurs lassos, Philomène aux anneaux aériens, ainsi que d’autres artistes.

Un numéro présenté comme unique en France et en Europe sera également proposé le numéro de l’échelle, interprété par les frères Mac Queen et Jordan Beautour. Cet exercice, alliant force, adresse et concentration, promet un moment spectaculaire au cœur du chapiteau.

Afin de faciliter l’accès au plus grand nombre, plusieurs tarifs sont proposés à partir de 3 ans gradin de côté 9 €, tribune de face 17 €, loge 23 €, gratuit pour les moins de 3 ans.

La billetterie sera ouverte sur place, 30 minutes avant chaque représentation. Les paiements par carte bancaire ne seront pas acceptés. Les réservations sont également possibles en ligne sur www.cirquefrancoitalien.fr.

Renseignements au 06 60 93 44 54. .

Rocade de Quimill Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 60 93 44 54

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English :

L’événement Cirque Franco Italien Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE