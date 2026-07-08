Cirque Franco Italien Plan d’eau de la grande prairie Saint-Yrieix-sur-Charente
mercredi 8 juillet 2026 · Plan d'eau de la grande prairie · Saint-Yrieix-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Yrieix-sur-Charente
Cirque Franco Italien
Plan d’eau de la grande prairie Chapiteau du cirque Franco Italien Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-08
Cette été, le cirque franco italien fête ses 25 ans de présence au Plan d’Eau ! A cette occasion, un nouveau spectacle a été conçu avec de nombreuses nouveautés.
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Plan d’eau de la grande prairie Chapiteau du cirque Franco Italien Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 62 21 lerogeron.philomene1005@gmail.com
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English :
This summer, the Franco-Italian circus is celebrating its 25th anniversary at the Plan d’Eau! To mark the occasion, a new show has been created, featuring many new elements.
L’événement Cirque Franco Italien Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême