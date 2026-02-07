Soirs bleus Deux rien & Les madeleines de poulpe Autour de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente
Soirs bleus Deux rien & Les madeleines de poulpe Autour de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 12 septembre 2026.
Saint-Yrieix-sur-Charente
Soirs bleus Deux rien & Les madeleines de poulpe
Autour de la mairie 19 avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
17 h Deux rien, Cie Comme Si
18 h Équivalent 4 pieds, Cocasse Cie
20 h 30 Les Madeleines de poulpe, Cie Kadavresky
.
Autour de la mairie 19 avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 23 84 mairie@saintyrieix-16.fr
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English :
5 p.m.: Deux rien, Cie Comme Si
6 p.m.: Équivalent 4 pieds, Cocasse Cie
8:30 pm: Les Madeleines de poulpe, Cie Kadavresky
L’événement Soirs bleus Deux rien & Les madeleines de poulpe Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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