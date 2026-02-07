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Soirs bleus Deux rien & Les madeleines de poulpe Autour de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente

Soirs bleus Deux rien & Les madeleines de poulpe Autour de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Autour de la mairie

Adresse : 19 avenue de l'Union

Ville : 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Département : Charente

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Yrieix-sur-Charente

Soirs bleus Deux rien & Les madeleines de poulpe

Autour de la mairie 19 avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

17 h Deux rien, Cie Comme Si
18 h Équivalent 4 pieds, Cocasse Cie
20 h 30 Les Madeleines de poulpe, Cie Kadavresky
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Autour de la mairie 19 avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 23 84  mairie@saintyrieix-16.fr

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English :

5 p.m.: Deux rien, Cie Comme Si
6 p.m.: Équivalent 4 pieds, Cocasse Cie
8:30 pm: Les Madeleines de poulpe, Cie Kadavresky

L’événement Soirs bleus Deux rien & Les madeleines de poulpe Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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