Soirée Urban’s Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente

samedi 26 septembre 2026 · Salle de la Combe · Saint-Yrieix-sur-Charente

Informations pratiques

Saint-Yrieix-sur-Charente

Soirée Urban’s

Salle de la Combe 152 rue Jean et Constant Priollaud Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

venez vivre une soirée gratuite dédiée aux cultures urbaines breakdance, danse hip-hop, graffiti, open mic et concert du rappeur RES.

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Salle de la Combe 152 rue Jean et Constant Priollaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50

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English :

Come enjoy a free evening dedicated to urban culture: breakdancing, hip-hop dance, graffiti, open mic, and a concert by rapper RES.

L’événement Soirée Urban’s Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême