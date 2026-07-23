Soirée Urban’s Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente
samedi 26 septembre 2026 · Salle de la Combe · Saint-Yrieix-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Yrieix-sur-Charente
Soirée Urban’s
Salle de la Combe 152 rue Jean et Constant Priollaud Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
venez vivre une soirée gratuite dédiée aux cultures urbaines breakdance, danse hip-hop, graffiti, open mic et concert du rappeur RES.
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Salle de la Combe 152 rue Jean et Constant Priollaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50
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English :
Come enjoy a free evening dedicated to urban culture: breakdancing, hip-hop dance, graffiti, open mic, and a concert by rapper RES.
L’événement Soirée Urban’s Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême