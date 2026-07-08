Les Nautiliades #7 Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente

Informations pratiques

Saint-Yrieix-sur-Charente

Les Nautiliades #7

Plan d’eau de la Grande Prairie 18 rue du plan d’eau Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La 7ème édition des Nautiliades est lancée. Triathlon aux distances volontairement réduites pour être accessible à tout le monde, pas besoin d’être un athlète de haut niveau pour participer ! L’objectif est de passer un moment convivial et solidaire.

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Plan d’eau de la Grande Prairie 18 rue du plan d’eau Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine lesnautiliades.rotary@gmail.com

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English :

The 7th edition of the Nautiliades is here. This triathlon features distances that have been intentionally shortened to make it accessible to everyone—you don’t have to be a top-level athlete to participate! The goal is to enjoy a friendly and supportive event.

L’événement Les Nautiliades #7 Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême