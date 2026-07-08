Les Nautiliades #7 Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente
dimanche 27 septembre 2026 · Plan d'eau de la Grande Prairie · Saint-Yrieix-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Yrieix-sur-Charente
Les Nautiliades #7
Plan d’eau de la Grande Prairie 18 rue du plan d’eau Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La 7ème édition des Nautiliades est lancée. Triathlon aux distances volontairement réduites pour être accessible à tout le monde, pas besoin d’être un athlète de haut niveau pour participer ! L’objectif est de passer un moment convivial et solidaire.
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Plan d’eau de la Grande Prairie 18 rue du plan d’eau Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine lesnautiliades.rotary@gmail.com
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English :
The 7th edition of the Nautiliades is here. This triathlon features distances that have been intentionally shortened to make it accessible to everyone—you don’t have to be a top-level athlete to participate! The goal is to enjoy a friendly and supportive event.
L’événement Les Nautiliades #7 Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême