Cirque Le chapelier fou Neufchâteau
Cirque Le chapelier fou Neufchâteau samedi 14 mars 2026.
Cirque Le chapelier fou
1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges
Tarif : – – EUR
7
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 15:40:00
Date(s) :
2026-03-14
Librement inspiré du conte d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ce spectacle, délicieusement décalé, réinvente la mythique scène du thé. On y retrouve un Chapelier Fou qui marche en équilibre entre rêves et réalité, sur un fil tendu. Il cherche Alice, afin de boire le thé avec elle. Notre chapelier et ses compagnons, le Lièvre de Mars et le Loir, aussi toqués que lui, évoluent dans un pays qui n’est pas toujours merveilleux, où les objets s’animent et des marionnettes évoluent au son d’une musique jouée en direct. Un voyage merveilleusement loufoque où le temps s’est arrêté à l’heure du thé.
La Compagnie Les Escargots Ailés a été fondée en 2000. Le projet artistique de la Compagnie repose sur un travail de recherches qui nourrit les créations, et sur de nombreux projets d’éducation artistique avec les publics. Très attachée à la transmission, la compagnie développe un répertoire de créations s’adressant aux jeunes spectateurs. Depuis 2012, la Cie réfléchit aux contraintes de la création jeune public en se demandant comment les associer à un langage circassien. Hauteur, durée, jauge, dramaturgie et thèmes abordés sont adaptés aux perceptions sensorielles, émotionnelles et intellectuelles des enfants. La Compagnie propose une écriture exigeante et rigoureuse qui s’adresse à tous et toutes.
A partir de 6 ans.
Plus d’informations sur la Compagnie Les Escargots Ailés www.lesescargotsailes.com/2017/10/actualite-actually.htmlTout public
7 .
1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr
English :
Freely inspired by Lewis Carroll?s Alice in Wonderland, this delightfully offbeat show reinvents the mythical tea scene. The Mad Hatter walks a tightrope between dreams and reality. He’s looking for Alice to drink tea with her. The Mad Hatter and his companions, the March Hare and the Dormouse, are just as crazy as he is, and they move through a land that is not always wonderful, where objects come to life and puppets move to the sound of live music. A wonderfully zany journey where time stands still at teatime.
The Compagnie Les Escargots Ailés was founded in 2000. The company?s artistic project is based on research, which feeds into its creations, and on numerous artistic education projects with the public. With a strong commitment to transmission, the company is developing a repertoire of creations aimed at young audiences. Since 2012, the company has been reflecting on the « constraints » of creation for young audiences, asking itself how to combine them with a circus language. Height, duration, size, dramaturgy and themes are adapted to the sensory, emotional and intellectual perceptions of children. The Compagnie offers a demanding and rigorous style of writing that appeals to everyone.
For ages 6 and up.
Further information on the Compagnie Les Escargots Ailés: www.lesescargotsailes.com/2017/10/actualite-actually.html
German :
Frei nach der Geschichte von Lewis Carrolls Alice im Wunderland erfindet dieses herrlich schräge Stück die mythische Teeszene neu. Der verrückte Hutmacher balanciert auf einem gespannten Faden zwischen Träumen und Realität. Er sucht Alice, um mit ihr Tee zu trinken. Unser Hutmacher und seine Gefährten, der Märzhase und der Siebenschläfer, die genauso verrückt sind wie er, bewegen sich in einem Land, das nicht immer wunderbar ist, in dem Gegenstände zum Leben erweckt werden und Puppen sich zum Klang einer live gespielten Musik bewegen. Eine wunderbar verrückte Reise, bei der die Zeit zur Teezeit stehen geblieben ist.
Die Compagnie Les Escargots Ailés wurde im Jahr 2000 gegründet. Das künstlerische Projekt der Compagnie beruht auf einer Forschungsarbeit, die die Kreationen nährt, sowie auf zahlreichen Projekten zur künstlerischen Bildung des Publikums. Die Compagnie legt großen Wert auf die Vermittlung und entwickelt ein Repertoire an Werken, die sich an junge Zuschauer richten. Seit 2012 beschäftigt sich die Cie mit den « Zwängen » des Jugendtheaters und fragt sich, wie diese mit einer Zirkussprache verbunden werden können. Höhe, Dauer, Größe, Dramaturgie und Themen werden an die sensorischen, emotionalen und intellektuellen Wahrnehmungen der Kinder angepasst. Die Compagnie bietet eine anspruchsvolle und strenge Handschrift, die sich an alle richtet.
Ab 6 Jahren.
Weitere Informationen über die Compagnie Les Escargots Ailés: www.lesescargotsailes.com/2017/10/actualite-actually.html
Italiano :
Liberamente ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, questo spettacolo deliziosamente anticonformista reinventa la leggendaria scena del tè. Il Cappellaio Matto è in equilibrio su una corda tesa tra sogno e realtà. Egli è alla ricerca di Alice per bere il tè con lei. Il Cappellaio Matto e i suoi compagni, la Lepre Marzolina e il Ghiro, pazzi quanto lui, viaggiano in una terra non sempre meravigliosa, dove gli oggetti prendono vita e le marionette si muovono al suono della musica dal vivo. Un viaggio meravigliosamente stravagante dove il tempo si ferma all’ora del tè.
Les Escargots Ailés è stata fondata nel 2000. Il progetto artistico della compagnia si basa sulla ricerca che informa le sue creazioni e su numerosi progetti di educazione artistica con il pubblico. Con un forte impegno nella trasmissione del sapere, la compagnia sta sviluppando un repertorio di produzioni rivolte al pubblico giovane. Dal 2012, la compagnia guarda ai « vincoli » della creazione per il pubblico giovane, chiedendosi come possano essere combinati con un linguaggio circense. L’altezza, la durata, le dimensioni, la drammaturgia e i temi affrontati sono adattati alle percezioni sensoriali, emotive e intellettuali dei bambini. La compagnia offre un approccio esigente e rigoroso alla scrittura che si rivolge a tutti.
A partire dai 6 anni.
Per maggiori informazioni su Les Escargots Ailés: www.lesescargotsailes.com/2017/10/actualite-actually.html
Espanol :
Inspirado libremente en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, este espectáculo deliciosamente fuera de lo común reinventa la legendaria escena del té. Presenta a un Sombrerero Loco que se balancea en la cuerda floja entre los sueños y la realidad. Busca a Alicia para tomar el té con ella. El Sombrerero Loco y sus compañeros, la Liebre de Marzo y el Lirón, que están tan locos como él, viajan por una tierra que no siempre es maravillosa, donde los objetos cobran vida y las marionetas se mueven al son de la música en directo. Un viaje maravillosamente alocado en el que el tiempo se detiene a la hora del té.
Les Escargots Ailés se fundó en 2000. El proyecto artístico de la compañía se basa en la investigación que informa sus creaciones y en numerosos proyectos de educación artística con el público. Con un fuerte compromiso con la transmisión de conocimientos, la compañía desarrolla un repertorio de producciones dirigidas al público joven. Desde 2012, la compañía examina las « limitaciones » de la creación para el público joven, preguntándose cómo pueden combinarse con un lenguaje circense. La altura, la duración, el tamaño, la dramaturgia y los temas abordados se adaptan a las percepciones sensoriales, emocionales e intelectuales de los niños. La compañía ofrece un enfoque exigente y riguroso de la escritura que atrae a todo el mundo.
A partir de 6 años.
Para más información sobre Les Escargots Ailés: www.lesescargotsailes.com/2017/10/actualite-actually.html
L’événement Cirque Le chapelier fou Neufchâteau a été mis à jour le 2025-08-10 par OT DE L’OUEST DES VOSGES