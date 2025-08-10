Concert musique actuelles funk, rock et électro Neufchâteau

Le Trait d’Union passe en salle dégradinnée pour vous faire vibrer. Amateurs de rock, groove ou encore électro, la locomotive du Trait d’Union vous fait monter dans les découvertes musicales pour une soirée étonnante et détonante.

Dudes Of Groove Society

Dudes Of Groove Society alias D.O.G.S , c’est les survivants d’une culture archaïque, élevés aux comics et aux bornes arcades en quête des inspirations et des vibrations qui vont les soulever. Et c’est dans la musique, pas n’importe laquelle, la new funk music, que leur cœur brûlant va s’exprimer ! Section rythmique, chanteur hip hop soul, cuivres, samples…

House of Brass

Quand les rythmes électroniques fusionnent avec les mélodies des cuivres, House of Brass redéfinit la musique contemporaine.

Fusion entre le traditionnel et le moderne, House of Brass ambitionne de repousser les limites de la musique électro. Grâce aux énergies de la Bass House, de la Future House et des influences jazz, notre musique propose une nouvelle expérience de ce que peut être la limite électronique.

Dj Syndrome dj set / House, Electro swing

Dj Syndrome est un producteur français, dj et manager du label de Hardcore, Exitus hardcore créé en 2018. Il est également président de l’association Néo Factory et vit dans l’ouest vosgien.

Il mix et produit essentiellement de l’indus/hardcore, mais nous proposera un set plus léger pour finir cette soirée en beauté !Tout public

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

English :

Le Trait d?Union moves into a degraded room to thrill you. Whether you’re a fan of rock, groove or electro, Le Trait d?Union?s locomotive will take you on a journey of musical discovery for a surprising and explosive evening.

Dudes Of Groove Society

Dudes Of Groove Society, aka D.O.G.S, are the survivors of an archaic culture, brought up on comics and arcade terminals, in search of the inspiration and vibrations that will lift them up. And it’s in music, and not just any kind of music new funk music that their burning hearts will express themselves! Rhythm section, hip hop soul singer, brass, samples?

House of Brass

When electronic rhythms merge with brass melodies, House of Brass redefine contemporary music.

A fusion of the traditional and the modern, House of Brass aims to push the boundaries of electro music. Thanks to the energies of Bass House, Future House and jazz influences, our music offers a new experience of what the electronic limit can be.

Dj Syndrome ? dj set / House, Electro swing

Dj Syndrome is a French producer, dj and manager of the hardcore label, Exitus hardcore created in 2018. He is also president of the Néo Factory association and lives in the western Vosges.

He mixes and produces mainly indus/hardcore, but will be offering a « lighter » set to end the evening on a high note!

German :

Der Trait d’Union geht in den abgestuften Saal, um Sie in Schwingung zu versetzen. Die Lokomotive des Trait d’Union bringt Sie auf eine musikalische Entdeckungsreise, die Sie zu einem erstaunlichen und explosiven Abend führt.

Dudes Of Groove Society

Dudes Of Groove Society alias D.O.G.S sind die Überlebenden einer archaischen Kultur, die mit Comics und Arcade-Terminals aufgewachsen sind, auf der Suche nach Inspirationen und Vibrationen, die sie mitreißen werden. Und es ist die Musik, nicht irgendeine Musik, sondern die New Funk Music, in der sich ihr brennendes Herz ausdrücken wird! Rhythmusgruppe, Hip-Hop-Soul-Sänger, Bläser, Samples?

House of Brass

Wenn elektronische Beats mit Blechbläsermelodien verschmelzen, definiert House of Brass die zeitgenössische Musik neu.

House of Brass ist eine Fusion aus Tradition und Moderne und will die Grenzen der Elektromusik verschieben. Durch die Energien von Bass House, Future House und Jazz-Einflüssen bietet unsere Musik eine neue Erfahrung dessen, was elektronische Grenzen sein können.

Dj Syndrome ? dj set / House, Electro Swing

Dj Syndrome ist ein französischer Produzent, Dj und Manager des 2018 gegründeten Hardcore-Labels Exitus hardcore. Er ist außerdem Vorsitzender des Vereins Neo Factory und lebt in den westlichen Vogesen.

Er mixt und produziert hauptsächlich Industrial/Hardcore, wird uns aber auch ein « leichteres » Set anbieten, um diesen Abend mit einem Knall zu beenden!

Italiano :

Le Trait d’Union si trasferisce in una sala degradata per emozionarvi. Che siate appassionati di rock, groove o electro, la locomotiva del Trait d’Union vi porterà alla scoperta della musica per una serata sorprendente ed esplosiva.

Dudes Of Groove Society

I Dudes Of Groove Society, in arte D.O.G.S, sono i sopravvissuti di una cultura arcaica, cresciuti a fumetti e terminali arcade alla ricerca dell’ispirazione e delle vibrazioni che li risollevino. Ed è nella musica, e non in un tipo di musica qualsiasi la nuova musica funk che i loro cuori ardenti si esprimeranno! Sezione ritmica, cantante hip hop soul, ottoni, campioni?

La casa degli ottoni

Quando i ritmi elettronici si fondono con le melodie degli ottoni, gli House of Brass ridefiniscono la musica contemporanea.

Fusione di tradizione e modernità, House of Brass si propone di superare i confini della musica elettronica. Utilizzando le energie della Bass House, della Future House e le influenze del jazz, la nostra musica offre una nuova esperienza di ciò che può essere il limite dell’elettronica.

Dj Syndrome ? dj set / House, Electro swing

Dj Syndrome è un produttore, dj e manager francese dell’etichetta hardcore Exitus Hardcore, creata nel 2018. È anche presidente dell’associazione Néo Factory e vive nell’ovest dei Vosgi.

Principalmente mixa e produce indus/hardcore, ma offrirà un set più « leggero » per concludere la serata in bellezza!

Espanol :

Le Trait d’Union se traslada a una sala degradada para emocionarle. Ya seas fan del rock, del groove o del electro, la locomotora de Le Trait d’Union te llevará a un viaje de descubrimiento musical para disfrutar de una velada sorprendente y explosiva.

Dudes Of Groove Society

Dudes Of Groove Society, también conocidos como D.O.G.S, son los supervivientes de una cultura arcaica, criados entre cómics y terminales arcade en busca de la inspiración y las vibraciones que les levanten. Y es en la música, y no en cualquier tipo de música, sino en la nueva música funk, donde se expresarán sus ardientes corazones ¿Sección rítmica, cantante de hip hop soul, metales, samples?

House of Brass

Cuando los ritmos electrónicos se fusionan con melodías de metal, House of Brass redefine la música contemporánea.

Fusión de lo tradicional y lo moderno, House of Brass pretende ampliar los límites de la música electrónica. Utilizando las energías del Bass House, el Future House y las influencias del jazz, nuestra música ofrece una nueva experiencia de lo que puede ser el límite electrónico.

Dj Syndrome ? dj set / House, Electro swing

Dj Syndrome es un productor, dj y mánager francés del sello de hardcore Exitus Hardcore, creado en 2018. También es presidente de la asociación Néo Factory y vive en el oeste de los Vosgos.

Principalmente mezcla y produce indus/hardcore, ¡pero ofrecerá un set más « ligero » para redondear la velada con estilo!

