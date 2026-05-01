Neufchâteau

Fête des fleurs, de l’artisanat et du terroir

Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Rollainville mettra à l’honneur les traditions et la nature lors de son événement printanier dédié aux fleurs, à l’artisanat et aux produits locaux.

Au programme de nombreux stands d’artisans et de producteurs locaux, des spectacles de rue, des démonstrations étonnantes, des animations et des ateliers travail du verre .

Produits du terroir (miels, confitures, fromages, yaourts…), créations uniques (bijoux, bougies, objets en bois ou en tissu, savon, faïencerie…) il y en aura pour tous les goûts.

Le village promet une ambiance conviviale, animée et chaleureuse pour tous les visiteurs.

Restauration et parking sur place.Tout public

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Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est comitedesfetes.rollainville@yahoo.com

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English :

Rollainville celebrates tradition and nature at its spring event dedicated to flowers, crafts and local produce.

On the program: numerous stalls from local artisans and producers, street performances, amazing demonstrations, entertainment and glasswork workshops.

From local products (honeys, jams, cheeses, yoghurts, etc.) to unique creations (jewelry, candles, wooden or fabric objects, soap, earthenware, etc.), there’s something for everyone.

The village promises a warm, lively and convivial atmosphere for all visitors.

Catering and parking on site.

L’événement Fête des fleurs, de l’artisanat et du terroir Neufchâteau a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DE L’OUEST DES VOSGES