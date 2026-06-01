Cirque Le Roux Médiathèque municipale Magescq
Cirque Le Roux Médiathèque municipale Magescq vendredi 19 juin 2026.
Magescq
Cirque Le Roux
Médiathèque municipale 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Nous avons la merveilleuse chance de pouvoir assister à une une répétition du cirque Le Roux à Soustons
Attention place limitées à 8 personnes, réservez vite
Nous avons la merveilleuse chance de pouvoir assister à une une répétition du cirque Le Roux à Soustons
Attention place limitées à 8 personnes, réservez vite .
Médiathèque municipale 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Cirque Le Roux
We’re lucky enough to be able to attend a Le Roux circus rehearsal in Soustons
Please note: places are limited to 8 people, so book early!
L’événement Cirque Le Roux Magescq a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI LAS
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