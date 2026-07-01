Cirque Olympia Rivière-sur-Tarn
vendredi 31 juillet 2026 · Rivière-sur-Tarn
Informations pratiques
Rivière-sur-Tarn
Cirque Olympia
Base de St Hilarain Rivière-sur-Tarn Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
A Rivière sur Tarn sur la base de loisirs Saint Hilarain
vendredi 31 juillet représentation à 20 heures 30,
samedi 1 août à 18h et
dimanche 2 août à 18h
tarif gradin 10 euros pas de CB
contact 06 33 31 56 08 10 .
Base de St Hilarain Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 33 31 56 08
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English :
L’événement Cirque Olympia Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)