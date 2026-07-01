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AGENDA · Rivière-sur-Tarn

Cirque Olympia Rivière-sur-Tarn

vendredi 31 juillet 2026 · Rivière-sur-Tarn

Cirque Olympia Rivière-sur-Tarn

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Base de St Hilarain
Ville
12640 Rivière-sur-Tarn
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Rivière-sur-Tarn

Cirque Olympia

Base de St Hilarain Rivière-sur-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

A Rivière sur Tarn sur la base de loisirs Saint Hilarain
vendredi 31 juillet représentation à 20 heures 30,
samedi 1 août à 18h et
dimanche 2 août à 18h
tarif gradin 10 euros pas de CB
contact 06 33 31 56 08 10  .

Base de St Hilarain Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 33 31 56 08 

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English :

L’événement Cirque Olympia Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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