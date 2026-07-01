Informations pratiques

Rivière-sur-Tarn

Cirque Olympia

Base de St Hilarain Rivière-sur-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

A Rivière sur Tarn sur la base de loisirs Saint Hilarain

vendredi 31 juillet représentation à 20 heures 30,

samedi 1 août à 18h et

dimanche 2 août à 18h

tarif gradin 10 euros pas de CB

contact 06 33 31 56 08 10 .

Base de St Hilarain Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 33 31 56 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cirque Olympia Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)