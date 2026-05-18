Cirque Tatin Uza
Cirque Tatin Uza jeudi 27 août 2026.
Uza
Cirque Tatin
1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Le cirque Tatin, situé à Uza depuis 2020, vous accueille tous les jeudis de l’été du 16 juillet au 27 août sous chapiteau. Ouverture 19h, spectacle 21h (sauf 16 juillet spectacle jeune public, duo Radeau Pirate à 18h).
Tarifs Adultes 20 €, Enfants, réduits 12 €.
Sur réservations au 06 63 17 20 69 ou sur Helloasso.
Synopsis Le professeur Tatinstein réussira t’il à emmener ses créatures à l’exposition universelle de 1900 ? Mat chinois, cerceau aérien, tissu, roue Cyr, mono cycle, jonglerie, chant… .
1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 20 69
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English : Cirque Tatin
L’événement Cirque Tatin Uza a été mis à jour le 2026-05-18 par Côte Landes Nature Tourisme
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