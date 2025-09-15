Cirque Théâtre « iNSTants » Espace Robert Hossein Lourdes

Cirque Théâtre « iNSTants » Espace Robert Hossein Lourdes mardi 24 février 2026.

Cirque Théâtre « iNSTants »

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-24 15:00:00

2026-02-24

À l’occasion de la saison culturelle 2025 2026, la Compagnie Non Sin Tri vous propose un spectacle mêlant théâtre et cirque à l’espace Robert Hossein à Lourdes le mardi 24 février 2026 à 15h « iNSTants ».

Voir la mer, se brûler la langue, sentir une étreinte… iNSTants est une ode à la vie qui passe, aux souvenirs qui restent un murmure sur le fil du temps. Trois corps se cherchent, se relient, évoluent ensemble. À travers un langage corporel abstrait et circassien, ils dessinent les émotions universelles la perte, la tendresse, la joie fragile. Cirque et poésie s’entrelacent pour raconter la vieillesse sans jamais la nommer trop fort. Un regard touchant sur ces instants qui nous façonnent à jamais, autant de fragments de vie gravés dans la mémoire, partagés avec douceur. Un spectacle sensible, visuel et touchant, qui laisse lui aussi une petite empreinte dans le cœur.

Durée 40 minutes

Jeune public.

Tarif unique 3€.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

For the 2025 2026 cultural season, Compagnie Non Sin Tri presents a show combining theater and circus at the Espace Robert Hossein in Lourdes on Tuesday February 24, 2026 at 3pm, entitled « iNSTants ».

See the sea, burn your tongue, feel an embrace? iNSTants is an ode to life as it passes, to memories that remain: a whisper on the thread of time. Three bodies seek each other out, connect and evolve together. Through an abstract, circus-like body language, they sketch out universal emotions: loss, tenderness, fragile joy. Circus and poetry intertwine to tell the story of old age without ever naming it too loudly. A touching look at the moments that shape us forever, so many fragments of life engraved in the memory, shared with gentleness. A sensitive, visual and touching show that also leaves a small imprint on the heart.

Running time: 40 minutes

Young audience.

Price 3?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Anlässlich der Kultursaison 2025 2026 bietet Ihnen die Compagnie Non Sin Tri am Dienstag, den 24. Februar 2026 um 15 Uhr im Espace Robert Hossein in Lourdes eine Aufführung mit einer Mischung aus Theater und Zirkus an: « iNSTants ».

Das Meer sehen, sich die Zunge verbrennen, eine Umarmung spüren… iNSTants ist eine Ode an das Leben, das vergeht, und an die Erinnerungen, die bleiben: ein Flüstern auf dem Faden der Zeit. Drei Körper suchen sich, verbinden sich, entwickeln sich gemeinsam. Durch eine abstrakte und zirzensische Körpersprache zeichnen sie universelle Emotionen: Verlust, Zärtlichkeit, zerbrechliche Freude. Zirkus und Poesie verflechten sich, um vom Alter zu erzählen, ohne es jemals zu laut zu benennen. Ein berührender Blick auf diese Augenblicke, die uns für immer prägen, so viele Fragmente des Lebens, die sich in das Gedächtnis gebrannt haben und sanft geteilt werden. Eine sensible, visuelle und berührende Aufführung, die ebenfalls einen kleinen Fußabdruck im Herzen hinterlässt.

Dauer: 40 Minuten

Junges Publikum.

Einheitspreis 3?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale 2025-2026, la Compagnie Non Sin Tri propone uno spettacolo che unisce teatro e circo all’Espace Robert Hossein di Lourdes martedì 24 febbraio 2026 alle ore 15.00, intitolato « iNSTants ».

Vedere il mare, bruciare la lingua, sentire un abbraccio? iNSTants è un’ode alla vita che passa, ai ricordi che restano: un sussurro sul filo del tempo. Tre corpi si cercano, si connettono e si evolvono insieme. Attraverso un linguaggio del corpo astratto e circense, tratteggiano emozioni universali: perdita, tenerezza, fragile gioia. Circo e poesia si intrecciano per raccontare la vecchiaia senza mai nominarla troppo forte. È uno sguardo toccante sui momenti che ci plasmano per sempre, frammenti di vita impressi nella memoria e condivisi con dolcezza. Uno spettacolo sensibile, visivo e toccante che lascia anche una piccola impronta nel cuore.

Durata: 40 minuti

Per un pubblico giovane.

Prezzo: 3 euro.

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural 2025 2026, la Compagnie Non Sin Tri presenta, el martes 24 de febrero de 2026 a las 15:00 horas, en el Espace Robert Hossein de Lourdes, un espectáculo que combina teatro y circo, titulado « iNSTants ».

Ver el mar, quemarse la lengua, sentir un abrazo… iNSTants es una oda a la vida que pasa, a los recuerdos que permanecen: un susurro en el hilo del tiempo. Tres cuerpos se buscan, se conectan y evolucionan juntos. Mediante un lenguaje corporal abstracto y circense, esbozan emociones universales: pérdida, ternura, frágil alegría. Circo y poesía se entrelazan para contar la historia de la vejez sin nombrarla nunca demasiado alto. Es una mirada conmovedora a los momentos que nos conforman para siempre, fragmentos de vida grabados en la memoria y compartidos con dulzura. Un espectáculo sensible, visual y conmovedor que también deja una pequeña huella en el corazón.

Duración: 40 minutos

Para público joven.

Precio: 3 euros.

Información y reservas más abajo.

