Cirque Zavatta Quimperlé
vendredi 3 juillet 2026 · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Cirque Zavatta
Place Winston Churchill Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
Des spectables diversifiés avec le grand clown Hart Tino, la dansesse de hula hoop, des acrobates, des équilibristes, king kong, les cowboys, des magiciens, des monocycles, un fakir, et des numéros aériens.
Spectacle sous chapiteau, tout public. Réservation des places à la caisse du cirque 30 minutes avant le spectacle. .
Place Winston Churchill Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 80 36 02 81
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English :
L’événement Cirque Zavatta Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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