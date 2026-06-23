Informations pratiques

Quimperlé

Cirque Zavatta

Place Winston Churchill Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Des spectables diversifiés avec le grand clown Hart Tino, la dansesse de hula hoop, des acrobates, des équilibristes, king kong, les cowboys, des magiciens, des monocycles, un fakir, et des numéros aériens.

Spectacle sous chapiteau, tout public. Réservation des places à la caisse du cirque 30 minutes avant le spectacle. .

Place Winston Churchill Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 80 36 02 81

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English :

L’événement Cirque Zavatta Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS