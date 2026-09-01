Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Cirque ZE3MA L’AMOUR

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 19:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Zerma , interjection arabophone placée en début de phrase pour annoncer que la suite est surprenante.

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Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

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English :

Zerma %BB, an Arabic interjection used at the beginning of a sentence to signal that what follows is surprising.

L’événement Cirque ZE3MA L’AMOUR Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc