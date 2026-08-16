Journée portes ouvertes MJC de Chamonix Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc
samedi 5 septembre 2026 · Maison des Jeunes et de la Culture · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Journée portes ouvertes MJC de Chamonix
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 14:00:00
Date(s) :
2026-09-05
La MJC vous donne rendez-vous le samedi 5 septembre de 10h à 14h lors du forum des associations sur le parvis de la cité scolaire Roger Frison Roche et de la MJC.
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Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
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English :
The MJC invites you to join us on Saturday, September 5, from 10 a.m. to 2 p.m. at the community organizations fair on the plaza in front of the Roger Frison Roche school complex and the MJC.
L’événement Journée portes ouvertes MJC de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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