Concert Duo Papillon Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Concert Duo Papillon

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Un voyage musical entre suites, danses et mélodies, où la flûte traversière et la guitare classique dialoguent à travers les œuvres de Schubert, Pujol, Balzerano, Duarte, Basevi et Piazzolla.

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Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 17 72 12 g.spadarossi@gmail.com

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English :

A musical journey through suites, dances, and melodies, in which the transverse flute and classical guitar engage in a dialogue through the works of Schubert, Pujol, Balzerano, Duarte, Basevi, and Piazzolla.

L’événement Concert Duo Papillon Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc