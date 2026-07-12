Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 14 août 2026 · Patinoire du centre sportif Richard Bozon · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Match de préparation de hockey sur glace.
.
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Ice hockey game Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc
Ice hockey preseason game.
L’événement Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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