Visite guidée Métamorphoses du regard La résidence Chamonix-Mont-Blanc
Visite guidée Métamorphoses du regard La résidence Chamonix-Mont-Blanc lundi 10 août 2026.
Visite guidée Métamorphoses du regard
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Viacham, carte d’hôte, famille nombreuse, étudiant, +65 ans, PMR PSH, demandeur d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 16:00:00
fin : 2026-08-10 17:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Visite guidée de l’exposition temporaire Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées présentée dans le cadre du projet européen Alcotra DAHU
.
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-mont-blanc@ccvcmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the temporary exhibition Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées presented as part of the European Alcotra DAHU project
L’événement Visite guidée Métamorphoses du regard Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc