Fête des Guides à Argentière Route du Village Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 14 août 2026 · Route du Village · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fête des Guides à Argentière
Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Journée d’activités gratuites pour petits et grands, suivie d’une cérémonie traditionnelle.
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Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 fetedesguides@chamonix-guides.com
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English :
A day of free activities for children and adults, followed by a traditional ceremony.
L’événement Fête des Guides à Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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