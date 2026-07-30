Fête des Guides à Argentière Route du Village Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Fête des Guides à Argentière

Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Journée d’activités gratuites pour petits et grands, suivie d’une cérémonie traditionnelle.

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Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 fetedesguides@chamonix-guides.com

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English :

A day of free activities for children and adults, followed by a traditional ceremony.

L’événement Fête des Guides à Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc