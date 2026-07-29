Rencontre avec Frédéric Decremps pour La Montagne Margarete Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Rencontre avec Frédéric Decremps pour La Montagne Margarete

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Pour son premier roman, Frédéric Decremps invente une écriture cinglante, à bout de souffle.

Un homme en colère entraîne deux compagnons vers une paroi mystérieuse une ascension vers l’abime, un roman à haute densité.

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Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com

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English :

In his debut novel, Frédéric Decremps crafts a scathing, breathless narrative.

An angry man leads two companions toward a mysterious cliff face—a descent into the abyss, a densely packed novel.

L’événement Rencontre avec Frédéric Decremps pour La Montagne Margarete Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc