Rencontre avec Frédéric Decremps pour La Montagne Margarete Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 31 juillet 2026 · Editions Guérin Paulsen · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Rencontre avec Frédéric Decremps pour La Montagne Margarete
Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Pour son premier roman, Frédéric Decremps invente une écriture cinglante, à bout de souffle.
Un homme en colère entraîne deux compagnons vers une paroi mystérieuse une ascension vers l’abime, un roman à haute densité.
.
Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In his debut novel, Frédéric Decremps crafts a scathing, breathless narrative.
An angry man leads two companions toward a mysterious cliff face—a descent into the abyss, a densely packed novel.
L’événement Rencontre avec Frédéric Decremps pour La Montagne Margarete Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Visite guidée La Mer de Glace, histoire d’une curiosité esthétique La résidence Chamonix-Mont-Blanc 29 juillet 2026
- Conférence Après les glaciers… De la vie et des mares Chamonix-Mont-Blanc 29 juillet 2026
- Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc 29 juillet 2026
- Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc 29 juillet 2026
- Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc 30 juillet 2026