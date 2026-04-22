Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Marc Chagall dans la vallée de Chamonix une énigme centenaire Conférence de Jean-Paul Roudier journaliste et géohistorien

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Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 94 67 amisvieuxchamonix@orange.fr

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English :

Marc Chagall in the Chamonix valley: a century-old enigma Lecture by Jean-Paul Roudier journalist and geohistorian

L’événement Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc