Concert du Festival d’orgue de la vallée de Chamonix Route du Village Chamonix-Mont-Blanc
Concert du Festival d’orgue de la vallée de Chamonix Route du Village Chamonix-Mont-Blanc vendredi 31 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Concert du Festival d’orgue de la vallée de Chamonix
Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Récital de Hamish Dustagheer
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Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 25 25 contact@festivalorgueschamonix.fr
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English :
Recital by Hamish Dustagheer
L’événement Concert du Festival d’orgue de la vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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