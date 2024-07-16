Visite guidée des villages des Tines, des Bois et des Praz Chamonix-Mont-Blanc
Visite guidée des villages des Tines, des Bois et des Praz Chamonix-Mont-Blanc vendredi 31 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Visite guidée des villages des Tines, des Bois et des Praz
Gare SNCF Des Tines Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Balade agréable qui nous emmène par les anciens chemins de travers à la découverte des trois hameaux, témoins précieux de la vie et de l’habitat d’autrefois
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Gare SNCF Des Tines Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90 contact@visites-guidees-74.fr
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English :
A pleasant stroll along the old byways to discover the three hamlets, precious witnesses to the life and habitat of yesteryear.
L’événement Visite guidée des villages des Tines, des Bois et des Praz Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2024-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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