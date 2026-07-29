Fête des Guides aux Gaillands Site des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 14 août 2026 · Site des Gaillands · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fête des Guides aux Gaillands
Site des Gaillands Rocher d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
▪ 10h 17h Animations verticales et randonnées gratuites.
Parcours SteelRace (payant).
▪ 14h30 20h30 DJ Duo Kritikalat pour vous ambiancer
Créée en 1924, dans le but d’alimenter financièrement la Caisse de secours des Guides
.
Site des Gaillands Rocher d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 info@chamonix-guides.com
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English :
▪ 10:00 am 5:00 pm Free climbing activities and guided hikes.
SteelRace course (paid activity).
▪ 2:30 pm 8:30 pm DJ Duo Kritikalat will keep the atmosphere going.
Founded in 1924 to financially support the Chamonix Guides’ Emergency Relief Fund (Caisse de Secours).
L’événement Fête des Guides aux Gaillands Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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