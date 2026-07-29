Fête des Guides aux Gaillands Site des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Fête des Guides aux Gaillands

Site des Gaillands Rocher d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

▪ 10h 17h Animations verticales et randonnées gratuites.

Parcours SteelRace (payant).

▪ 14h30 20h30 DJ Duo Kritikalat pour vous ambiancer

Créée en 1924, dans le but d’alimenter financièrement la Caisse de secours des Guides

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Site des Gaillands Rocher d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 info@chamonix-guides.com

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English :

▪ 10:00 am 5:00 pm Free climbing activities and guided hikes.

SteelRace course (paid activity).

▪ 2:30 pm 8:30 pm DJ Duo Kritikalat will keep the atmosphere going.

Founded in 1924 to financially support the Chamonix Guides’ Emergency Relief Fund (Caisse de Secours).

L’événement Fête des Guides aux Gaillands Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc