Fête des Guides à Chamonix- Soirée concerts Site des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 14 août 2026 · Site des Gaillands · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fête des Guides à Chamonix- Soirée concerts
Site des Gaillands Site d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Rencontre Jeux des Guides et soirée concerts
▪ 20h30 22h Deux équipes s’affrontent dans des épreuves inspirées des jeux d’Intervilles et de Squid Game. Venez encourager vos favoris !
▪ 22h 01h Soirée concerts
Gratuit !
.
Site des Gaillands Site d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 info@chamonix-guides.com
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English : Fête des Guides à Chamonix- Soirée concerts
Guides’ Games Competition and Concert Evening
▪ 8:30 pm 10:00 pm Two teams compete in challenges inspired by Intervilles and Squid Game. Come and cheer for your favourites!
▪ 10:00 pm 1:00 am Concert evening.
Free admission!
L’événement Fête des Guides à Chamonix- Soirée concerts Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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