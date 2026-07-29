Fête des Guides à Chamonix- Soirée concerts Site des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Fête des Guides à Chamonix- Soirée concerts

Site des Gaillands Site d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Rencontre Jeux des Guides et soirée concerts

▪ 20h30 22h Deux équipes s’affrontent dans des épreuves inspirées des jeux d’Intervilles et de Squid Game. Venez encourager vos favoris !

▪ 22h 01h Soirée concerts

Gratuit !

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Site des Gaillands Site d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 info@chamonix-guides.com

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English : Fête des Guides à Chamonix- Soirée concerts

Guides’ Games Competition and Concert Evening

▪ 8:30 pm 10:00 pm Two teams compete in challenges inspired by Intervilles and Squid Game. Come and cheer for your favourites!

▪ 10:00 pm 1:00 am Concert evening.

Free admission!

L’événement Fête des Guides à Chamonix- Soirée concerts Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc