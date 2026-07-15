Visite du cimetière de Chamonix Le biollay Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Visite du cimetière de Chamonix

Le biollay Cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 13 EUR

gratuits enfants moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Nous remonterons le temps passé de la ville de Chamonix . Visite émouvante d’un lieu chargé d’histoire

Réservation obligatoire

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Le biollay Cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90 contact@visites-guidees-74.fr

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English : Tour of the Chamonix Cemetery

We’ll take a trip back in time through the town of Chamonix. A moving tour of a place steeped in history

Reservations required

L’événement Visite du cimetière de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc