Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz Route du Village Chamonix-Mont-Blanc
Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz Route du Village Chamonix-Mont-Blanc dimanche 16 août 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz
Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 21:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Voyage musical tout public autour d’œuvres sacrées et célèbres de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré…
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Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06
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English :
A musical journey for all ages featuring famous sacred works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvořák, Mozart, and Fauré
L’événement Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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