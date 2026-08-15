Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Braderie des commerçants

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Braderie des commerçants du village d’Argentière.

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Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

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English :

Argentière village traders’ braderie.

L’événement Braderie des commerçants Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc