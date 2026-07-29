58e Journées Minéralogiques Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
samedi 8 août 2026 · Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
58e Journées Minéralogiques
Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Exposition-vente de minéraux à Chamonix-Mont-Blanc.
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Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 95 49 61
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English :
Mineral Exhibition and Sale in Chamonix-Mont-Blanc.
L’événement 58e Journées Minéralogiques Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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