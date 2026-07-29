58e Journées Minéralogiques Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

samedi 8 août 2026 · Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

58e Journées Minéralogiques

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Exposition-vente de minéraux à Chamonix-Mont-Blanc.

.

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 95 49 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mineral Exhibition and Sale in Chamonix-Mont-Blanc.

L’événement 58e Journées Minéralogiques Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc