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AGENDA · Cissac-Médoc

Cissac fait son show Château lamothe cissac Cissac-Médoc

samedi 4 juillet 2026 · Château lamothe cissac · Cissac-Médoc

Cissac fait son show Château lamothe cissac Cissac-Médoc

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Château lamothe cissac
Adresse
211 Lieu-dit Le Moulin de la Motte
Ville
33250 Cissac-Médoc
Département
Gironde
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Cissac-Médoc

Cissac fait son show

Château lamothe cissac 211 Lieu-dit Le Moulin de la Motte Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Rendez-vous dans le parc du château Lamothe, Domaines Vincent Fabre.
Au programme
Dégustations de vins des châteaux Cissacais.
Ambiance musicale et festive avec Leslie Ryan et Ketty Project, suivi d’une ambiance DJ.
Restauration sur place et food trucks.
1 dégustation offerte incluse dans le prix d’entrée.
Venez célébrez le vin, la musique et la convivialité !   .

Château lamothe cissac 211 Lieu-dit Le Moulin de la Motte Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 67 16 18  icicestcissac@gmail.com

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English : Cissac fait son show

L’événement Cissac fait son show Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Médoc-Vignoble

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