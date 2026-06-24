Cissac fait son show Château lamothe cissac Cissac-Médoc
samedi 4 juillet 2026 · Château lamothe cissac · Cissac-Médoc
Informations pratiques
Cissac-Médoc
Cissac fait son show
Château lamothe cissac 211 Lieu-dit Le Moulin de la Motte Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Rendez-vous dans le parc du château Lamothe, Domaines Vincent Fabre.
Au programme
Dégustations de vins des châteaux Cissacais.
Ambiance musicale et festive avec Leslie Ryan et Ketty Project, suivi d’une ambiance DJ.
Restauration sur place et food trucks.
1 dégustation offerte incluse dans le prix d’entrée.
Venez célébrez le vin, la musique et la convivialité ! .
Château lamothe cissac 211 Lieu-dit Le Moulin de la Motte Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 67 16 18 icicestcissac@gmail.com
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English : Cissac fait son show
L’événement Cissac fait son show Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Médoc-Vignoble
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