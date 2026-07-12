Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Citadelle en scènes festival de théâtre en plein air Lisa, mise en scène de Clothilde Dagniaud

Cour de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Festival Citadelle en Scènes 2026 festival de théâtre au coeur de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Texte & Interprète Nicolas Devort. Mise en scène Clotilde Daniault. A partir de 11 ans.

Lisa a 15 ans. Elle est solitaire. Elle est préoccupée. Par l’avenir, par le monde, par sa mère… Au lycée, elle se fait un ami, le premier depuis toujours. Au même moment, sa mère rencontre un homme, le premier depuis longtemps. Dans ce quotidien bien balisé, bien réglé, un vent nouveau va s’imposer et redessiner les liens de ces deux femmes, jusque-là préservés. .

Cour de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

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English : Citadelle en scènes festival de théâtre en plein air Lisa, mise en scène de Clothilde Dagniaud

L’événement Citadelle en scènes festival de théâtre en plein air Lisa, mise en scène de Clothilde Dagniaud Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque