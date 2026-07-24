Cité des Paysages Fêtes d’automne Saxon-Sion

Informations pratiques

Saxon-Sion

Cité des Paysages Fêtes d’automne

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

La Cité des Paysages organise les Fêtes d’automne à la Colline de Sion.

Les Fêtes d’automne reviennent pour leur 5ème édition !

Retrouvez aussi la Fête de la Pomme avec Vignes et Vergers et la 4ème édition de la Fête de la Soupe !

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Cette année encore, les fêtes d’automne reviennent avec le champignon comme invité d’honneur !

Au changement de saison, les Fêtes d’automnes mettent tous nos sens en éveil, des fruits du verger à la soupe réconfortante, cet événement familial invite à observer, pratiquer, déguster et s’amuser. Avec cette année, le champignon comme invité d’honneur !

Au programme (sur inscription)

– 11h-12h30 CONFÉRENCE LES CHAMPIGNONS MÉDICINAUX (avec la société Lorraine de mycologie)

Une conférence accessible à tous pour découvrir les principales propriétés médicinales des champignons de nos forêts lorraines.

Tout public

– 10h30-12h30 ATELIER CHAMPIGNON SOUS TOUTES SES FORMES (avec le laboratoire sauvage)

Venez découvrir le rôle essentiel des champignons, véritables bâtisseurs de la nature. Apprenez à les observer avec méthode, comprenez comment ils fonctionnent et explorez leurs multiples usages, des traditions de nos régions aux secrets des cultures lointaines.

Tout public

– 14h-16h30 ATELIER A VOS BOCAUX ! (avec Être éco-lié)

Fabriquez vos conserves de légumes lacto-fermentées en découvrant le processus et les types de bactéries impliquées !

Tout public (8 et +)

– 14h-18h30 FÊTE DE LA SOUPE

Joyeux rendez-vous culinaire participatif, la fête de la soupe revient pour sa 4ème édition ! Dans une ambiance conviviale, les équipes engagées rivalisent de créativité pour concocter des soupes originales dégustées par un public gourmand qui élira les meilleures préparations.

Vous souhaitez relever le défi et tenter de cuisiner la meilleure soupe édition 2026 ?

J’inscris mon équipe Appel à participation

– 15h45-16h45 CONCERT SHIITAKÉ (avec La CIE Brounïak)

Ce concert est la rencontre entre le monde des champignons et celui, tout aussi incroyable, du carnaval. Un enchevêtrement de musiques à danser, de paysages sonores, de masques et de jeux collectifs. Perdez vos repères dans un rituel intemporel et un imaginaire mycologique décalé.

Tout public

EN CONTINU

• Fête de la Pomme avec Vignes et Vergers du Saintois

Pommes et poires sont de sortie une exposition des variétés issues du verger conservatoire, des dégustations, des animations et le partage d’expériences avec les membres de l’association.

• Marché du terroir avec des producteurs locaux

Faites vos emplettes en circuit court et échangez avec des producteurs passionnés.

• Espace ludique Jeux en bois pour petits et grandsTout public

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13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Cité des Paysages is organizing the Fall Festival on Sion Hill.

The Fall Festival is back for its 5th edition!

Don’t miss the Apple Festival with Vignes et Vergers and the 4th edition of the Soup Festival!

DETAILED PROGRAM

Once again this year, the Fall Festivals return with mushrooms as the guest of honor!

As the seasons change, the Fall Festivals awaken all our senses—from orchard fruits to comforting soup, this family-friendly event invites you to observe, participate, taste, and have fun. This year, mushrooms are the guest of honor!

On the program (registration required):

– 11:00 a.m.–12:30 p.m.: LECTURE—MEDICINAL MUSHROOMS (with the Lorraine Mycological Society)

A lecture open to all, exploring the main medicinal properties of mushrooms found in our Lorraine forests.

Open to all ages

– 10:30 a.m.–12:30 p.m.: WORKSHOP MUSHROOMS IN ALL THEIR FORMS (with Le Laboratoire Sauvage)

Come discover the essential role of mushrooms, nature’s true builders. Learn how to observe them systematically, understand how they work, and explore their many uses, from the traditions of our regions to the secrets of distant cultures.

For all ages

– 2:00–4:30 p.m.: WORKSHOP—GET YOUR JARS READY! (with %CAtre %Eco-li%)

Make your own lacto-fermented vegetable preserves while discovering the process and the types of bacteria involved!

For all ages (8 and up)

– 2:00 PM–6:30 PM: SOUP FESTIVAL

A joyful, participatory culinary event—the Soup Festival is back for its 4th edition! In a friendly atmosphere, competing teams will showcase their creativity to concoct original soups, which will be tasted by a food-loving audience who will select the best entries.

Would you like to take on the challenge and try to cook the best soup of the 2026 edition?

Sign up my team: Call for Participants

– 3:45–4:45 p.m.: CONCERT SHIITAKÉ (with La CIE Broun%EFak)

This concert brings together the world of mushrooms and the equally incredible world of carnival. A blend of dance music, soundscapes, masks, and group games. Lose yourself in a timeless ritual and a whimsical mycological fantasy.

For all ages

ALL DAY:

? Apple Festival with Vignes et Vergers du Saintois:

Apples and pears take center stage: an exhibition of varieties from the heritage orchard, tastings, activities, and the chance to share experiences with association members.

? Local Produce Market with local producers:

Shop for locally sourced products and chat with passionate producers.

? “Wooden Games” play area for young and old alike

L’événement Cité des Paysages Fêtes d’automne Saxon-Sion a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS