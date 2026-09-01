Cité médiévale de Nozeroy Porte de l’Horloge Nozeroy

Informations pratiques

Nozeroy

Cité médiévale de Nozeroy

Porte de l’Horloge Place Jean L’Antique Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine.

Les Amis du Vieux Pays de Nozeroy proposent des visites guidées à 14h et à 16h.

RV devant la porte de l’Horloge.

Gratuit. .

Porte de l’Horloge Place Jean L’Antique Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15

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English : Cité médiévale de Nozeroy

L’événement Cité médiévale de Nozeroy Nozeroy a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA