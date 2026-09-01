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AGENDA · Nozeroy

Cité médiévale de Nozeroy Porte de l’Horloge Nozeroy

samedi 19 septembre 2026 · Porte de l'Horloge · Nozeroy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Porte de l'Horloge
Adresse
Place Jean L'Antique
Ville
39250 Nozeroy
Département
Jura
Tarif

Nozeroy

Cité médiévale de Nozeroy

Porte de l’Horloge Place Jean L’Antique Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine.
Les Amis du Vieux Pays de Nozeroy proposent des visites guidées à 14h et à 16h.
RV devant la porte de l’Horloge.
Gratuit.   .

Porte de l’Horloge Place Jean L’Antique Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15 

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English : Cité médiévale de Nozeroy

L’événement Cité médiévale de Nozeroy Nozeroy a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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