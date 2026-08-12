Informations pratiques

Citizenfour Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 27 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus grands séismes politiques aux Etats-Unis en révélant des documents secret-défense de la NSA.

Sous le nom le code « CITIZENFOUR », il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Celle-ci le rejoint à Hong Kong et réalise en temps réel ce triller documentaire historique qui éclaire les arcanes d’une affaire politique, informatique et judiciaire.

​Le film a obtenu l’oscar du meilleur film documentaire en 2015.

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​Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec **Christian Vigouroux,** conseiller d’État honoraire et animé par **Mirabelle Fréville. Christian Vigouroux est l’auteur de** _Georges Picquart, dreyfusard, proscrit, ministre : La_ justice par l’exactitude (Dalloz, 2008).

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En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle _Justice(s)_. (Laura Poitras, 1h45, 2014, Praxis Film, vostfr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-27T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T18:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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