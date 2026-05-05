CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Vallun, La ferme du Vallun, Castillon

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Vallun Dimanche 7 juin, 14h00 La ferme du Vallun Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Ferme nichée dans le Bessin, ancienne chévrerie à deux pas de Bayeux, où je me suis installée dans l’objectif de travailler avec les plantes aromatiques et médicinales. En cours d’installation, je peux d’ores et déjà vous proposer des balades botaniques, des ateliers de transformation de plantes sauvages et la visite du verger conservatoire, planté par les Croqueurs de pommes et ma petite production de plantes. Vous pourrez également faire connaissance avec nos moutons d’Ouessant qui m’aident à entretenir la prairie de 4 ha !

La ferme du Vallun 340 chemin de Vallun 14490 Castillon Castillon 14490 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « lhelleborenoire@orange.fr »}]

Accueil et dégustation de jus de pomme

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