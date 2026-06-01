CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Vallun, La ferme du Vallun, Castillon

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Vallun Dimanche 7 juin, 16h30 La ferme du Vallun Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Ferme nichée dans le Bessin, ancienne chévrerie à deux pas de Bayeux, où je me suis installée dans l’objectif de travailler avec les plantes aromatiques et médicinales. En cours d’installation, je peux d’ores et déjà vous proposer des balades botaniques, des ateliers de transformation de plantes sauvages et la visite du verger conservatoire, planté par les Croqueurs de pommes et ma petite production de plantes. Vous pourrez également faire connaissance avec nos moutons d’Ouessant qui m’aident à entretenir la prairie de 4 ha !

Ateliers

Un moment en pleine nature, relaxant et créatif ! Profitez d’une séance de sophrologie au cœur des arbres. Poursuivez avec un atelier de transformation des plantes et repartez avec votre propre baume naturel. Ne manquez pas ces instants de détente en plein air et créez votre baume à base de plantes sauvages !

Atelier « faites votre baume aux plantes ! » : les participants apprennent la fabrication d’un macérat huileux et repartent avec le baume qu’ils auront réalisé Prix : 10€/personne

Séance de sophrologie dans la nature

Atelier « médiation avec les animaux »

La ferme du Vallun 340 chemin de Vallun 14490 Castillon Castillon 14490 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « lhelleborenoire@orange.fr »}]

Plusieurs ateliers en parallèle (sur réservation par téléphone ou mail)

DR