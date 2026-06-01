CIVAM Vachement dépaysant – La ferme Pollet, La ferme Pollet, Gancourt-Saint-Étienne

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme Pollet Samedi 6 juin, 14h00 La ferme Pollet Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Nous avons repris la ferme familiale en 2021. En bio depuis 2011, la ferme produit une dizaine de cultures comme des lentilles vertes, corail et noires, des céréales, des graines de courges et élève une cinquantaine de vaches de race Salers. Venez nous rencontrer et découvrir notre ferme et nos produits.

Rando « Culture et paysage» avec Thomas qui expliquera les cultures de la ferme et Marjorie de RandoBray qui fournira des explications sur le Pays de Bray, son histoire et ses paysages. Rando de 4km

La ferme Pollet 9 rue du bas de Gancourt 76220 Gancourt St Etienne 49°32’50.4 N 1°42’20.8 E Gancourt-Saint-Étienne 76220 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « sp.pascal@gmail.com »}]

Rando « Culture et paysage» avec Thomas qui expliquera les cultures de la ferme et Marjorie de RandoBray qui fournira des explications sur le Pays de Bray, son histoire et ses paysages. Rando de 4km

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