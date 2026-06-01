CIVAM Vachement dépaysant – La ferme Pollet, La ferme Pollet, Gancourt-Saint-Étienne

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme Pollet Samedi 6 juin, 16h00 La ferme Pollet Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Nous avons repris la ferme familiale en 2021. En bio depuis 2011, la ferme produit une dizaine de cultures comme des lentilles vertes, corail et noires, des céréales, des graines de courges et élève une cinquantaine de vaches de race Salers. Venez nous rencontrer et découvrir notre ferme et nos produits.

Atelier Vannerie

Laurence pratique la vannerie en amatrice depuis plusieurs années et aime partager sa passion pour le travail des végétaux. Elle vous initiera à quelques techniques simples et vous accompagnera dans la réalisation d’une petite création que vous pourrez emporter chez vous. Elle partagera aussi ses conseils pour reconnaître, cueillir et préparer les végétaux près de chez vous afin de pouvoir continuer à créer ensuite.Vous repartirez avec votre réalisation, mais aussi avec des idées et des astuces pour vous lancer facilement dans la vannerie

La ferme Pollet 9 rue du bas de Gancourt 76220 Gancourt St Etienne 49°32’50.4 N 1°42’20.8 E Gancourt-Saint-Étienne 76220 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « sp.pascal@gmail.com »}]

Atelier de Vannerie avec Laurence – sur inscription

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