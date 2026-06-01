CIVAM Vachement dépaysant – Le petit Auney, Le petit Auney, 2 impasse des Aunays bourg du Mesnil Tôve, Juvigny les Vallées

CIVAM Vachement dépaysant – Le petit Auney 6 et 7 juin Le petit Auney, 2 impasse des Aunays bourg du Mesnil Tôve Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

La ferme du Petit Auney vous propose de découvrir les races ovines patrimoniales normandes dans le cadre bocager de la vallée de la Sée sur le site de 7 moulins à papier chiffon. De l’élevage du mouton à la valorisation de sa toison, Véronique Michel vous initie aux secrets de la laine et des couleurs végétales.

Savourez un déjeuner autour de l’agneau élevé sous la mère, tendre et plein de saveurs.Prolongez le plaisir avec une balade contée dans les prés, entre nature, histoires et paysages.Un moment gourmand et bucolique à partager.

Le petit Auney, 2 impasse des Aunays bourg du Mesnil Tôve 50520 Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées 50520 Juvigny-le-Tertre Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@lepetitauney.fr »}]

Dégustation des produits de la ferme sur réservation, menu complet 20 euros par personne (velouté d’orties, agneau grillé, petits légumes, fromage, riz au lait, crêpes, fruits de saison).

DR