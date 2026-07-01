Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art Kerancloarec Penvénan
mardi 21 juillet 2026 · Kerancloarec · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art
Kerancloarec Jardins de Kerancloarec Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Pourquoi attendre la terminale pour philosopher ? Les enfants en sont capables bien avant.
Nous leur proposons un moment convivial pour réfléchir ensemble et par eux-mêmes aux grandes questions philo, puis de les transcrire dans différentes réalisations artistiques. .
Kerancloarec Jardins de Kerancloarec Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 70 22 21
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English :
L’événement Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art Penvénan a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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