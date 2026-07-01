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AGENDA · Penvénan

Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art Kerancloarec Penvénan

mardi 21 juillet 2026 · Kerancloarec · Penvénan

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Kerancloarec
Adresse
Jardins de Kerancloarec
Ville
22710 Penvénan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Penvénan

Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art

Kerancloarec Jardins de Kerancloarec Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Pourquoi attendre la terminale pour philosopher ? Les enfants en sont capables bien avant.
Nous leur proposons un moment convivial pour réfléchir ensemble et par eux-mêmes aux grandes questions philo, puis de les transcrire dans différentes réalisations artistiques.   .

Kerancloarec Jardins de Kerancloarec Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 70 22 21 

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English :

L’événement Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art Penvénan a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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