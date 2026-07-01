Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art Kerancloarec Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art

Kerancloarec Jardins de Kerancloarec Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Pourquoi attendre la terminale pour philosopher ? Les enfants en sont capables bien avant.

Nous leur proposons un moment convivial pour réfléchir ensemble et par eux-mêmes aux grandes questions philo, puis de les transcrire dans différentes réalisations artistiques. .

Kerancloarec Jardins de Kerancloarec Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 70 22 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Claire Miquel et Marie-Gaëlle Casset philo art Penvénan a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose