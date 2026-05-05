Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Penvénan Color Port-Blanc Penvénan

Penvénan Color Port-Blanc Penvénan dimanche 2 août 2026.

Lieu : Port-Blanc

Adresse : Parking de la Chapelle

Ville : 22710 Penvénan

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Penvénan

Penvénan Color

Port-Blanc Parking de la Chapelle Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

La 9ème édition de la Penvénan Color .
– Family color 3 km)
– Rando color 5 km)
– Penvénan color 5 km

Restauration et buvette.   .

Port-Blanc Parking de la Chapelle Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 10 43 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Penvénan Color Penvénan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Penvénan (Côtes-d'Armor)