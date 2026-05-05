Penvénan Color Port-Blanc Penvénan

Penvénan

Penvénan Color

Port-Blanc Parking de la Chapelle Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La 9ème édition de la Penvénan Color .

– Family color 3 km)

– Rando color 5 km)

– Penvénan color 5 km

Restauration et buvette. .

Port-Blanc Parking de la Chapelle Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 10 43 32

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English :

L’événement Penvénan Color Penvénan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose