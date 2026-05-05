Penvénan Color Port-Blanc Penvénan
Penvénan Color Port-Blanc Penvénan dimanche 2 août 2026.
Penvénan
Penvénan Color
Port-Blanc Parking de la Chapelle Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
La 9ème édition de la Penvénan Color .
– Family color 3 km)
– Rando color 5 km)
– Penvénan color 5 km
Restauration et buvette. .
Port-Blanc Parking de la Chapelle Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 10 43 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Penvénan Color Penvénan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Penvénan (Côtes-d'Armor)
- Rencontre autour du livre-album Les Irlandais de Bretagne Centre Anatole le Braz Penvénan 9 mai 2026
- Projection du film Anatole Le Braz des Bretagnes au Monde Salle des Fêtes Penvénan 10 mai 2026
- Pardon aux chevaux de Saint Gildas Ile St Gildas Penvénan 14 juin 2026
- Bleu blanc mer Salle du marais Penvénan 6 juillet 2026
- Balade contée et musicale Penvénan 15 juillet 2026