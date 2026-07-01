Informations pratiques

« Bricoler le monde à coups de salto »

Ils arrivent comme une bande de copains décidés à faire revivre l’enfance à hauteur d’adulte. Présenté dans deux lieux historiques d’exception – au Jardin des Tuileries - Domaine du Louvre et devant la Villa Savoye, monument national signé Le Corbusier – Clan Cabane transforme l’espace public en terrain d’aventures acrobatiques, où le jeu devient une affaire prodigieuse. Porté par cinq artistes de cirque tout feu tout flamme, le spectacle invente un langage physique fait de trampolines, de bastaings de bois et de ferveur partagée. Les structures se montent et se déplacent au rythme des corps qui s’y risquent avec malice et virtuosité. Ici, on construit pour mieux sauter, on chute pour mieux recommencer. La musique jouée en direct accompagne cette architecture vivante avec panache. Clan Cabane célèbre le collectif, l’envol et l’audace, dans un cirque époustouflant où l’imaginaire prend appui sur le réel.

En partenariat avec les Étés du Louvre et du Centre des monuments nationaux dans le cadre de Vivant Monument

Une performance de cirque de la Compagnie La Contrebande

Du vendredi 24 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

dimanche

de 17h00 à 17h45

vendredi, samedi

de 18h00 à 18h45

payant

Tarif Tuileries C aux Tuileries

Gratuit à La Villa Savoye

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T20:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T18:45:00+02:00;2026-07-25T18:00:00+02:00_2026-07-25T18:45:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T17:45:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/clan-cabane



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