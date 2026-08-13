Informations pratiques

Sougé

Clap 41 Le Comte de Monte Cristo à Sougé

2 Place de l’Église Sougé Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-20 20:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi. .

2 Place de l’Église Sougé 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 44 43

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English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 Le Comte de Monte Cristo à Sougé Sougé a été mis à jour le 2026-08-13 par Conseil Départemental 41