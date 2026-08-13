Informations pratiques

Villerbon

Clap 41 Le Comte de Monte Cristo à Villerbon

Route du Parc Villerbon Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 19:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi. .

Route du Parc Villerbon 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 46 83 06 contact@villerbon.fr

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English :

Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.

L’événement Clap 41 Le Comte de Monte Cristo à Villerbon Villerbon a été mis à jour le 2026-08-13 par Conseil Départemental 41