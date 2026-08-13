Clap 41 Un p’tit truc en plus à Pezou Pezou
mardi 17 novembre 2026 · Pezou
Informations pratiques
Pezou
Clap 41 Un p’tit truc en plus à Pezou
Rue de Paris Pezou Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.
Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. .
Rue de Paris Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 40 69 contact@pezou.fr
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English :
Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.
L’événement Clap 41 Un p’tit truc en plus à Pezou Pezou a été mis à jour le 2026-08-13 par Conseil Départemental 41