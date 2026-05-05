Clap 41 – Un p’tit truc en plus à Pray, Salle communale, Pray

Clap 41 – Un p’tit truc en plus à Pray Mardi 12 mai, 00h00 Salle communale Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T00:00:00+02:00 – 2026-05-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-12T00:00:00+02:00 – 2026-05-12T23:59:00+02:00

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé.

Salle communale 5 Rue Pierre de Ronsard, 41190 Pray Pray 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 82 82 21 »}]

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une Spectacle